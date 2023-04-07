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12:51, 7 апреля 2023Россия

Кремль анонсировал встречу Путина с Мурашко

Пресс-секретарь Песков анонсировал встречу Путина с Мурашко 7 апреля

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в пятницу, 7 апреля, встретится с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«На докладе (у президента — прим. «Ленты.ру») будет министр здравоохранения Мурашко», — пояснил представитель Кремля.

Он добавил, что Путин традиционно уделяет теме развития здравоохранения и всех смежных дисциплин пристальное внимание.

Ранее Путин сообщил о росте продолжительности жизни в России. По его словам, она выросла в среднем до 72,8 года. Кроме того, глава государства потребовал поддерживать данные тенденции, подчеркнув, что это является важнейшей задачей для всех уровней власти.

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Никита Абрамов
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