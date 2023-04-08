Зеленский заявил о безальтернативном варианте для мира

Президент Украины Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира

Возвращение Крыма под контроль Киева является безальтернативным вариантом не только для Украины, но и всего мира. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит РБК.

Украинский лидер выразил уверенность, что полуостров вернется в состав страны. Это необходимо «для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН», подчеркнул Зеленский.

В феврале Владимир Зеленский объявил о подготовке к захвату Крыма. При этом конкретных сроков он называть не стал, но сообщил о моральной и технической готовности армии страны.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума, прошедшего после государственного переворота на Украине. Киев, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и заявили об аннексии полуострова. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.