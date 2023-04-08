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15:31, 8 апреля 2023Мир

В Германии прошел «пасхальный марш» против военных поставок Украине

Тысячи людей в Германии вышли на пасхальный марш против военных поставок Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В Германии прошел многотысячный «пасхальный марш» против военных поставок Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в эти выходные в более чем 120 немецких городах проходят ежегодные акции в поддержку мирных инициатив. Всего на протест вышли не менее трех тысяч человек, мероприятие началось на площади в центральном районе Веддинг.

Отмечается, что протестующие несли транспаранты с надписями «США и НАТО — прочь с Украины», «Дипломатия, а не оружие» и «Против бессмысленных санкций, дешевую энергию сейчас». По словам одного из выступавших артистов, поставки оружия Киеву приводят к эскалации и продлению конфликта. Кроме того, он указал на необходимость учитывать интересы безопасности России на фоне расширения НАТО.

Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник посчитал призыв добиться скорейшего прекращения огня и перемирия с Россией маразматическим. С ним согласился и Алексей Макеев, который назвал призыв к миру цинизмом.

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Анастасия Заикина
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