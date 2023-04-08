Предсказавший поражение Украины американский профессор объяснился

Американский профессор Петро заявил, что его слова о поражении Украины были анализом

Профессор политической науки университета Род-Айленда Николай Петро, предсказавший поражение Украины, объяснил свои высказывания во время конференции Bank of America. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил Петро, он имел в виду, что конфликт «отбросил Украину дальше, чем она была до него, когда она уже была самой бедной страной в Европе». Он подчеркнул, что существует разница «между высказыванием в поддержку и анализом». «Я высказывал анализ», — заявил профессор.

По мнению эксперта, для восстановления экономической стабильности Украине могут понадобиться десятилетия. В частности, властям необходимо договариваться с миллионами русскоязычных жителей, которые хотят чувствовать себя желанными в своей стране. Помимо этого, стоит урегулировать вопросы о границе с Россией, а также выровнять отношения в других сферах. Без этого страна останется нищей и изолированной, счел Петро.

О том, что онлайн-конференция Bank of Americа по вопросам геополитики была прервана из-за пророссийских высказываний приглашенных экспертов, сообщала газета Financial Times. В частности, присутствующие выразили недовольство словами Николая Петро, который счел, что Украина при любом сценарии проиграет из-за оттока населения и разрушения промышленной базы.