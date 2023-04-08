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09:11, 8 апреля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили об игнорировании пыток со стороны Киева в международных структурах

Омбудсмен ДНР заявила, что международные структуры игнорируют применение Киевом пыток

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Международные структуры игнорируют применение пыток со стороны Киева. Об этом заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Ее слова приводит РИА Новости.

«С начала СВО мы направили в адрес ООН, МККК и ЮНИСЕФ более 320 писем, содержащих информацию о зафиксированных нами фактах военных преступлений киевского режима. В том числе военных преступлений в отношении пленных. Ответ на них всегда формальный: "Спасибо за информацию, мы приняли ее к сведению". Должных мер реагирования в отношении Украины не последовало ни разу», — сказала она.

По данным аппарата уполномоченного по правам человека республики, почти 100 процентов военнослужащих ДНР, которые вернулись из украинского плена, подвергались пыткам со стороны украинских военных. Уточняется, что эту информацию получили в ходе личных опросов военнослужащих, а также по выводам судебно-медицинских экспертов.

Ранее боец из ДНР рассказал о жестоких пытках со стороны сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). По его словам, помимо жестокого обращения, сотрудники ведомства задавали ему вопросы, чем он может помочь в их службе, и запугивали его.

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Анастасия Заикина
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