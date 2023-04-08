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03:41, 8 апреля 2023Мир

В Германии упрекнули Шольца в обмане немцев из-за поставок танков Киеву

Депутат бундестага Дагдален: Шольц ввел немцев в заблуждение из-за поставок танков Украине

Фото: Canadian Armed Forces / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц ввел общественность в заблуждение из-за нарушения договоренности с Вашингтоном об отправке танков на Украину, заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен. Ее слова приводит издание Jungle Welt.

Дагдален напомнила о соглашении немецких властей с американским правительством о совместных поставках военной техники Киеву. Однако, отметила она, свою часть договоренностей выполнил только Берлин, передав Украине танки Leopard. «Сами США заявили, что обещанная ими ранее поставка танков Abrams не может быть осуществлена. Таким образом, канцлер ФРГ Олаф Шольц, говоря о связанных поставках американских и немецких танков, ввел общественность в заблуждение», — резюмировала депутат.

Ранее стало известно о прибытии на Украину 18 танков Leopard 2, обещанных правительством Германии. Помимо этого, в зону боевых действий также были отправлены 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder.

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Варвара Кузьмина
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