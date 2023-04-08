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06:30, 8 апреля 2023Россия

Российские пожарные потушили горящий склад с семечками

В Оренбургской области пожарные потушили горящий склад с семечками

Кадр: ГУ МЧС России по Оренбургской области

Пожарные в Оренбургской области остановили распространение огня и ликвидировали открытое горение на складе в городе Бузулуке. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону в Telegram.

Сейчас продолжается проливка горевших участков.

По информации РИА Новости, пожар начался на складе с семечками. Площадь возгорания составляла две тысячи квадратных метров. Ситуация осложнялась тем, что рядом с пожаром находится нефтебаза.

С огнем боролись более 45 человек и 17 единиц техники. Для бесперебойного снабжения водой к тушению был привлечен пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что на складе текстильной продукции в Санкт-Петербурге случился пожар, в котором погиб человек. Возгорание охватило площадь в 300 квадратных метров.

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Марина Совина
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