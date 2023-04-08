В России заявили о неспособности США разгадать рецепт сплава двигателей РД-180

Михаил Ковальчук: США не удалось разгадать рецепт сплава российских двигателей РД-180

В США не способны разгадать рецепт сплава российских ракетных двигателей РД-180. Об этом заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук во время выступления на лекции в Политехническом университете Петра Великого, передает РИА Новости.

«До сих пор американцы покупают наши ракетные двигатели РД-180,… мы их продаем много лет. Они его разбирают, собирают, разбирают, собирают, а металл сделать не могут», — уточнил он.

Во время выступления с лекцией «Природоподобные технологии и решение проблем современного мира» он также подчеркнул, что сложности с созданием сплавов для производства двигателей характерны не только для космической, но и для авиастроительной отрасли. Этот нюанс ограничивает количество стран, которые имеют возможность производить запчасти для истребителей.

В октябре прошлого года американская компания United Launch Alliance запустила двухступенчатую ракету-носитель Atlas V с двигателем РД-180 российского производства. Ракета разработана корпорацией Lockheed Martin в рамках программы развития одноразовых ракет-носителей Evolved Expendable Launch Vehicle для запуска спутников Военно-воздушных сил США и коммерческих аппаратов. Первая ступень ракеты оснащена жидкостным ракетным двигателем РД-180 разработки Научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш».