Стало известно о сотрудничестве Дарьи Треповой со следствием
Дарья Трепова, которая обвиняется в совершении теракта, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), сотрудничает со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«[Трепова] сотрудничает со следствием, все ее показания тщательно проверяются следственной и оперативной группами, которые насчитывают десятки сотрудников правоохранительных органов», — заявил собеседник агентства.
Из его слов также стало известно, что следователи устанавливают предполагаемых сообщников Треповой и отрабатывают различные мотивы и версии теракта.
8 апреля в Москве состоялась церемония прощания с Владленом Татарским. Военкора похоронили на Троекуровском кладбище.
Владлен Татарский погиб 2 апреля при взрыве в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга. В результате происшествия пострадавшими были признаны более 40 человек.
Обвинение в совершении теракта предъявили Дарье Треповой. По версии следствия, она вручила Татарскому статуэтку, предварительно начиненную взрывчаткой. Басманный суд Москвы арестовал фигурантку дела до 2 июня.