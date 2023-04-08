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20:41, 8 апреля 2023Силовые структуры

Стало известно о сотрудничестве Дарьи Треповой со следствием

ТАСС: обвиняемая в теракте против Татарского Дарья Трепова сотрудничает со следствием

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Дарья Трепова, которая обвиняется в совершении теракта, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), сотрудничает со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«[Трепова] сотрудничает со следствием, все ее показания тщательно проверяются следственной и оперативной группами, которые насчитывают десятки сотрудников правоохранительных органов», — заявил собеседник агентства.

Из его слов также стало известно, что следователи устанавливают предполагаемых сообщников Треповой и отрабатывают различные мотивы и версии теракта.

8 апреля в Москве состоялась церемония прощания с Владленом Татарским. Военкора похоронили на Троекуровском кладбище.

Владлен Татарский погиб 2 апреля при взрыве в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга. В результате происшествия пострадавшими были признаны более 40 человек.

Обвинение в совершении теракта предъявили Дарье Треповой. По версии следствия, она вручила Татарскому статуэтку, предварительно начиненную взрывчаткой. Басманный суд Москвы арестовал фигурантку дела до 2 июня.

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Варвара Кошечкина
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