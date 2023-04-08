В Японии увидели сокращение зависимости от российского угля

Nikkei увидела, что японские компании сократили зависимость от российского угля в 2022-м

По итогам 2022 года японские компании сократили зависимость от российского угля, утверждает газета Nikkei. Предприятия приобрели его на 45 процентов меньше, чем в 2021-м.

По уточненным данным, всего за 2022 год японские компании приобрели 6,5 миллиона тонн угля из России. В настоящее время энергетические предприятия рассматривают альтернативных поставщиков из Индонезии и Южной Африки.

В феврале 2023 года японские компании приобрели 230 тысяч тонн угля — это уже на 73 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, констатировала Nikkei. При этом утверждается, что на долю российского угля пришлось всего 2 процента от общего объема поставок. В то же время, как сказано в сообщении, поставки сырья из Индонезии выросли на 28 процентов, из Канады – в два раза, из Южной Африки — почти в шесть раз.

В конце марта стало известно, что российский энергетический уголь всех марок и на всех направлениях поставок резко упал в цене — с начала года на 18-20 процентов. Управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) счел, что на фоне банковского кризиса в ряде развитых экономик инвесторы с осторожностью вкладываются в сырьевые товары. Он также предположил, что Россия не сможет реализовать на мировых рынках часть своего экспорта.