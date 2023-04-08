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08:28, 8 апреля 2023Бывший СССР

Военный эксперт назвал сроки зачистки Артемовска

Военный аналитик Рожин заявил, что зачистка Артемовска займет несколько дней

Фото: 93rd Mechanized Brigade «Kholodny Yar» / Reuters

Одна только зачистка Артемовска (украинское название — Бахмут) займет несколько дней. Такой срок назвал в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Не говоря уже о разминировании», — добавил он. По словам аналитика, в городе еще достаточно работы, даже если противник начал отход. «Как и в случае с Соледаром, при гипотетическом обрушении обороны, отойти смогут не только лишь все», — написал он.

Ранее «Военкоры Русской Весны» сообщили, что бойцы ЧВК «Вагнер» прорвались к трассе Т-0504 под Артемовском и обеспечили «адскую ночь» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что в центре, в районе железной дороги и в юго-западных районах города продолжаются бои. Также выгнеровцы ведут штурмовые действия в районе улицы Корсунской.

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Марина Совина
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