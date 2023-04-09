Появилось видео уничтожения украинского БТР «Буцефал»

РВ опубликовала видео с уничтожением украинского БТР «Буцефал»

Российские войска уничтожили украинский БТР «Буцефал». Кадры с пылающим бронетранспортером опубликован в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

На кадрах виден горящий БТР, который стоит в поле. На фоне слышны выстрелы и взрывы. Отмечается, что действие происходит около Артемовска.

«Российские войска без остановки уничтожают боевую технику врага», — подписали видео авторы. Кроме того, они уточнили, что ролик сняли украинские военнослужащие.

Ранее боец Вооруженных сил Украины сообщил об огромных потерях среди личного состава на передовых позициях в окрестностях Артемовска.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.