РВ: боец ВСУ сообщил об огромных потерях личного состава в окрестностях Артемовска

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил об огромных потерях среди личного состава в окрестностях Артемовска (Бахмута). Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

«Здесь погибшие люди. Мы нашли пацана, который сегодня сгорел. Вот его вода... Он собирался жить, взял еду, фасоль, "Мивину", шоколадку, теплые рукавицы, сигареты», — сказал украинский военнослужащий, осматривая тела погибших.

Комментируя происходящее, боец ВСУ пожаловался на огромные потери украинской армии на передовых позициях.

Ранее стало известно, что Киев вынужденно перебросил под Артемовск элитные войска, которые рассчитывал задействовать в контрнаступлении. По данным газеты New York Times, такая стратегия позволила Украине оттеснить российских военных далеко от дорог и, как следствие, эвакуировать раненых и пополнить армейские запасы.