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06:48, 9 апреля 2023Россия

В российском городе девочка умерла от гриппа

СК: в Саратове умерла заболевшая гриппом пятилетняя девочка

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Саратове умерла заболевшая гриппом девочка — ей было пять лет. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) по региону.

По информации ведомства, пятилетнего ребенка с гриппом госпитализировали в марте — через непродолжительное время девочка умерла. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье внедорожник Volkswagen переехал четвероклассницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Школьница не видела автомобиль, так как несла вещи, которые загородили ей обзор. По данным СМИ, авария произошла в Павловском Посаде под Москвой.

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Юлия Мискевич
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