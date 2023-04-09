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22:46, 9 апреля 2023Мир

В Марселе почти 200 человек эвакуировали после обрушения жилого дома

В Марселе после обрушения жилого дома эвакуировали 199 человек из 40 соседних зданий

Фото: BFMTV / Reuters

Во Франции после обрушения жилого четырехэтажного дома на улице Тиволи в Марселе эвакуировали почти 200 человек из 40 зданий, расположенных по соседству, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство жилищного строительства Франции.

«199 человек эвакуированы из своих домов. Таким образом, в общей сложности речь идет о сотне домохозяйств из примерно сорока зданий, расположенных в секторе обрушения на улице Тиволи», — сказано в сообщении.

Отмечается, что часть эвакуированных людей отправились к знакомым и родственникам, а разместиться остальным помогли власти города, предоставив им места в отелях.

Инцидент произошел в ночь на 9 апреля. В результате обрушения здания начался пожар, что помешало спасателям приступить к поиску оказавшихся под завалами жителей города. Позже были опубликованы кадры с места событий.

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Марина Совина
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