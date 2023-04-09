В Белоруссии заявили о готовности к борьбе с «разрекламированным» HIMARS

Белорусские зенитчики выразили готовность к борьбе с «разрекламированным» HIMARS и БПЛА

Зенитчики в Белоруссии выразили готовность бороться с реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) различных типов. Об этом уведомил начальник штаба зенитных ракетных войск Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны страны полковник Дмитрий Панин, его слова приводит ТАСС.

«Информацией [о применении HIMARS на Украине] мы обладаем в полном объеме, — сообщил военный. — Надо сказать, что HIMARS, может быть, слишком сильно разрекламирован».

Говоря о противодействии БПЛА, Панин заявил о необходимости применения комплексного подхода. «Если брать стратегические беспилотники, то против них мы способны [работать] и уверенно работаем — это зенитные ракетные системы средней дальности, — пояснил полковник. — При входе в зону поражения [БПЛА] будут гарантировано уничтожены».

Ранее в апреле, в Министерстве обороны России отчитались о работе расчетов новейшей радиолокационной станции «Ниобий», которая обучена сбивать дроны. В ведомстве подчеркнули, что в ходе специальной военной операции отечественные средства противовоздушной обороны ежедневно отражают воздушные атаки Вооруженных сил Украины, использующих реактивные системы залпового огня, баллистические ракеты и беспилотники.