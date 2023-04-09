В США оценили оборонные возможности Тайваня

Сенатор США Маккол назвал ресурсы обороны Тайваня недостаточными для противостояния КНР

Глава комитета по международным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол ответил на вопрос об оборонных возможностях Тайваня. Об этом он высказался в беседе с телеканалом NBC.

Сенатор Маккол оценил оборонные ресурсы Тайваня и назвал их недостаточными для противостояния КНР. «Они не такие, какими должны быть», — отметил он. Представитель Конгресса добавил, что ни США, ни Тайвань не желают военного столкновения с Китаем.

В том же интервью Маккол заявил о шансе Китая установить контроль над Тайванем. По его словам, это может произойти мирным путем по итогам выборов главы администрации в январе 2024 года. Сенатор отметил, что сейчас на Тайване идут политические споры между двумя партиями, существующими в государстве.