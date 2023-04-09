Патриарх Кирилл заявил об отсутствии у РФ стремления захватить другие страны

Патриарх Кирилл: РФ не стремится захватить другие страны, она отстаивает независимость

Россия не стремится захватить другие государства или стать богаче в нынешнем конфликте с «мироправителями тьмы века сего», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом пишет РИА Новости.

Он рассказал об отсутствии у РФ стремления захватить другие страны. По его словам, Россия отстаивает свою независимость. Как уточнил патриарх, «Россия на стороне света». Он добавил, что страна стремится сохранить самобытность, веру, систему ценностей. «Нынешняя наша брань не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных», — объяснил он.

Ранее патриарх рассказал, что Запад нападает на «землю русскую», так как та мешает пришествию в мир Антихриста. По мнению патриарха, в России живет «благочестивый народ», противостоящий Князю Тьмы. Атаки Запада Патриарх в свою очередь сравнил со «стрелами».