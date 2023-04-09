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00:16, 10 апреля 2023Мир

В Сербии рассказали о попытках США доказать свое превосходство

Печат: США пытаются внушить миру, что только американская цивилизация является правильной

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

США внушают миру, что только американская цивилизация является правильной, заявил журналист сербского издания «Печат» Борис Над.

Он рассказал о попытках США доказать свое превосходство. По его словам, Вашингтон хочет доказать другим странам, что США — единственно возможная в мире цивилизация. По мнению Нада, Соединенные Штаты нельзя считать единственным носителем прогресса на планете, как бы они этого ни хотели.

«США всегда позиционировались как "анти-Европа", как антитеза Европе во всех отношениях. Для американских отцов-основателей Европа была колыбелью тирании, коллективизма и автократии, а США были "страной свободных"», — пишет автор.

Журналист указал на то, что Европа наиболее восприимчива к американскому влиянию, уязвимее, чем остальные части мира.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что стадия холодной войны между Россией и США переросла в горячую фазу конфликта.

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Марина Совина
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