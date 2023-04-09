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13:29, 9 апреля 2023Бывший СССР

В Белоруссии заявили о росте угроз у границ страны

Начальник радиотехнических войск Белоруссии Воробьев заявил о росте угроз у границ страны

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Начальник радиотехнических войск Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии Александр Воробьев заявил, что анализ воздушной обстановки свидетельствует о росте угроз у границ страны. Об этом он сообщил в интервью телекомпании Минобороны государства «ВоенТВ».

«Анализ воздушной обстановки, которая складывается у наших границ, позволяет сделать четкий и понятный вывод, что идет тенденция к нарастанию угрозы вокруг нашей государственной границы», — сообщил полковник.

Воробьев добавил, что десять лет назад полеты вдоль границ Белоруссии осуществлялись в основном самолетами радиотехнической разведки Военно-морских сил ФРГ, однако в последнее время вблизи территории страны были замечены стратегические разведчики RC-135 и Е-8С.

Начальник радиотехнических войск Белоруссии добавил, что несколькими годами ранее также появились стратегические самолеты U-2C, которые были сняты с вооружения в 1980-х годах.

«Кроме того, на сопредельной территории появились и такие воздушные суда, как F-22 и F-35, которые выполнены по технологии "стелс" и тоже осуществляют полеты вблизи нашей территории», — подчеркнул Воробьев.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии проводится проверка боевой готовности в Вооруженных силах (ВС) страны по поручению главы государства Александра Лукашенко.

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Анастасия Астахова
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