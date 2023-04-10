Популярного рэпера прозвали вампиром из-за моложавой внешности в 50 лет

Рэпера Фарелла Уильямса прозвали вампиром из-за моложавой внешности в 50 лет

Популярный рэпер Фарелл Уильямс отпраздновал 50-летие в начале апреля и стал объектом обсуждений в социальных сетях. Соответствующие посты появились в Twitter.

Поклонники хип-хоп-исполнителя принялись массово размещать публикации, в которых обсуждали чересчур моложавую внешность кумира. Так, один из юзеров прозвал знаменитость вампиром из-за его внешнего вида. «Мужику 50, а он выглядит безумно молодо. Может быть, он вампир или что-то вроде того?» — высказался пользователь сети.

«Я выгляжу старше Фарелла Уильямса, несмотря на нашу разницу в возрасте. Как это возможно?» — поинтересовался другой фанат, прикрепив фотографию дизайнера. «Я не верю, что тебе 50. Срочно выпускай свою линию косметики», — пошутил еще один комментатор.

В марте 60-летняя модель также раскрыла секрет своей красоты и молодости. Американка Кэти Джейкобс назвала секретами своего моложавого внешнего вида сбалансированное питание, занятия фитнесом четыре раза в неделю и танец живота.