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13:05, 10 апреля 2023Среда обитания

Мошенники лишили жилья в Москве дочь знаменитой актрисы

REGNUM: мошенники продали московскую квартиру дочери актрисы Криницыной

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мошенники лишили жилья в Москве дочь знаменитой украинской актрисы Маргариты Криницыной. Столичную квартиру уехавшей из России Жанны Криницыной незаконно продали, сообщает агентство REGNUM.

Дочь пострадавшей Алла обратилась в полицию и заявила, что во время отсутствия ее матери в стране неизвестные нашли нового владельца квартиры. Злоумышленники подделали подпись Криницыной и указали неверные паспортные данные в договоре купли-продажи.

Продажа квартиры произошла в июне 2022 года, однако уголовного дело против мошенников завели только в начале марта 2023-го. Сейчас сотрудники полиции проводят расследование. Причиненный собственнице жилья ущерб оценивается почти в 29 миллионов рублей.

В феврале пенсионерка из Самары лишилась квартиры после разговора с телефонным мошенником. Позвонившие россиянке злоумышленники убедили ее, что посторонние люди выставили жилье на продажу, и теперь женщине необходимо продать квартиру, чтобы поймать мошенников. Пенсионерка продала объект и отправила полученные деньги своим собеседникам.

Александра Качан
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