Россиянка поговорила с телефонными мошенниками и лишилась квартиры

В Самаре пенсионерка лишилась квартиры после разговора с телефонными мошенниками

В Самаре пенсионерка поговорила с телефонными мошенниками и лишилась своей квартиры. По инструкции злоумышленников женщина продала жилье и отправила им деньги, сообщает KP.RU.

По данным ГУ МВД по Самарской области, на телефон 65-летней жительницы Советского района 20 дней подряд звонила незнакомка. Собеседница убеждала россиянку, что мошенники выставили на продажу ее квартиру. Чтобы поймать злоумышленников, женщина посоветовала продать недвижимость за любую цену, рассказали в ведомстве.

После продажи квартиры незнакомка призвала перечислить средства на специальные расчетные счета. Пенсионерка послушала женщину — связалась с рекомендованным риелтором и продала жилье за 4,5 миллиона рублей. Вырученные от сделки средства потерпевшая перевела на указанные мошенниками лицевые счета. Спустя время родственники сообщили ей об обмане. Против злоумышленников возбудили уголовное дело, полиция устанавливает причастных к преступлению.

Ранее мошенники убедили жительницу Москвы продать единственное жилье. Злоумышленники пришли к 78-летней пенсионерке, представились сотрудниками Следственного комитета и сообщили ей, что квартиру заложили мошенники. Они заверили женщину, что единственный выход сохранить недвижимость — срочно продать ее.