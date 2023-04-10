Посол назвал воровством передачу изъятых российских активов в пользу Украины

Посол РФ Нечаев назвал воровством идею передачи замороженных российских активов Киеву

Посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью «Известиям» заявил, что на Западе периодически возобновляются дискуссии о передаче замороженных российских активов в пользу Украины. Он назвал подобную идею воровством.

«Но сделать это не так просто, как кажется. Все-таки воровство не может быть столь откровенным и бессовестным, под него надо подвести "юридическое обоснование", обезопасить собственные активы», — указал дипломат.

Нечаев отметил, что в настоящее время в ход идут иные механизмы, например, введение внешнего управления в дочерних структурах энергетических концернов России в Германии, которое объясняется заботой об энергобезопасности ФРГ.

Ранее обозреватель газеты The New York Times Патрисия Коэн объяснила опасность конфискации российских активов в США и Европе. По ее словам, такое решение может создать проблемы для мировой экономики.

