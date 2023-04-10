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13:06, 10 апреля 2023Россия

Анонсирована встреча Путина с главой Приморья

Президент Путин 10 апреля проведет рабочую встречу с главой Приморья Кожемяко

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в понедельник, 10 апреля, проведет рабочую встречу с главой Приморья Олегом Кожемяко. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«День состоит из рабочих встреч и совещаний, региональный аспект — сегодня будет на докладе у президента губернатор Приморского края, беседа с ним будет открытой. Все остальные контакты президента сегодня носят непубличный характер», — уточнил пресс-секретарь главы государства.

3 апреля Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава Подмосковья отчитался об итогах 2022 года.

В конце марта состоялась встреча президента России с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

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Евгения Куликова
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