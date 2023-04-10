Бывших силовиков из рок-группы осудили на 19 лет за поджог военкомата

Сержант Росгвардии и старшина МЧС получили по 19 лет колонии за поджог военкомата в Бакале

Центральный окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы двоих участников рок-группы Room 32 за поджог военкомата в Бакале Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимые являются отставными силовиками: Роман Насрыев служил в Росгвардии и имеет звание старшего сержанта, а Алексей Нуриев — старшина МЧС.

В ночь на 11 октября 2022 года они совершили поджог военно-учетного стола, отвечающего за призыв и мобилизацию, который располагался в здании мэрии Бакала.

По данным ФСБ, Насрыев и Нуриев разбили окно в здании городской администрации и бросили туда коктейль Молотова. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Поджигатели скрылись с места происшествия, но их нашли по горячим следам и задержали.