Актер Алексей Барабаш рассказал о двух полученных инсультах после массажа

Алексей Барабаш рассказал о двух полученных инсультах после приема у мануального терапевта

45-летний российский актер Алексей Барабаш рассказал о том, как получил два инсульта после приема у мануального терапевта. Об этом он сообщил в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Артист поведал, что из-за нагрузок начал испытывать дискомфорт в спине и шее из-за чего обратился к специалисту и записался на массаж. На следующий день у Барабаша парализовало половину тела, а правая часть его лица «повисла».

«Я безумно испугался, звоню своей девушке, говорю: "Приходи". Она приходит, у меня начинается второй приступ, я начинаю говорить ей на каком-то инопланетном языке», — рассказал звезда фильма «Мы из будущего 2».

Он добавил, что в результате медицинского обследования выяснилось, что во время массажа артисту повредили сонную артерию, что спровоцировало два инсульта. Барабаш подчеркнул, что ему удалось восстановиться после перенесенных приступов, а также призвал никогда «не хрустеть шеей».

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