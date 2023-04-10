В брокколи обнаружили защищающее кишечник соединение

Laboratory Investigation: в брокколи обнаружили поддерживающее баланс кишечника соединение

Ученые из Пенсильванского университета обнаружили в брокколи соединение, защищающее кишечник и поддерживающее баланс работоспособности органа. Результаты работы опубликованы в журнале Laboratory Investigation.

Известно, что капуста брокколи полезна для здоровья. Предыдущие исследования показали, что повышенное потребление этого овоща снижает заболеваемость раком и диабетом второго типа. Теперь авторы решили рассмотреть, как брокколи влияет на желудочно-кишечный тракт.

В ходе эксперимента специалисты кормили группу подопытных мышей диетой, содержащей 15 процентов брокколи, что эквивалентно примерно 3,5 чашкам в день для людей. Второй группе, контрольной, давали стандартный рацион питания. Затем были проанализированы ткани животных, чтобы определить степень активации рецептора арильного углеводорода (AHR), а также количество различных типов клеток и концентрацию слизи в кишечнике.

Выяснилось, что у мышей, которых не кормили брокколи, активность AHR была подавлена, что приводило к изменению барьерной функции кишечника и сокращению времени прохождения пищи в тонком кишечнике. Кроме того, у испытуемых наблюдалось уменьшение количества клеток Панета, защитной слизи и фиксировался спад энтероцитов, необходимых для поддержания здорового баланса.

Исследователи считают, что их открытие иллюстрирует полезные свойства брокколи, которая может использоваться в качестве естественных источников AHR, что способствует устойчивости тонкого кишечника.