Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:59, 10 апреля 2023Наука и техника

В брокколи обнаружили защищающее кишечник соединение

Laboratory Investigation: в брокколи обнаружили поддерживающее баланс кишечника соединение

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Ученые из Пенсильванского университета обнаружили в брокколи соединение, защищающее кишечник и поддерживающее баланс работоспособности органа. Результаты работы опубликованы в журнале Laboratory Investigation.

Известно, что капуста брокколи полезна для здоровья. Предыдущие исследования показали, что повышенное потребление этого овоща снижает заболеваемость раком и диабетом второго типа. Теперь авторы решили рассмотреть, как брокколи влияет на желудочно-кишечный тракт.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

В ходе эксперимента специалисты кормили группу подопытных мышей диетой, содержащей 15 процентов брокколи, что эквивалентно примерно 3,5 чашкам в день для людей. Второй группе, контрольной, давали стандартный рацион питания. Затем были проанализированы ткани животных, чтобы определить степень активации рецептора арильного углеводорода (AHR), а также количество различных типов клеток и концентрацию слизи в кишечнике.

Выяснилось, что у мышей, которых не кормили брокколи, активность AHR была подавлена, что приводило к изменению барьерной функции кишечника и сокращению времени прохождения пищи в тонком кишечнике. Кроме того, у испытуемых наблюдалось уменьшение количества клеток Панета, защитной слизи и фиксировался спад энтероцитов, необходимых для поддержания здорового баланса.

Исследователи считают, что их открытие иллюстрирует полезные свойства брокколи, которая может использоваться в качестве естественных источников AHR, что способствует устойчивости тонкого кишечника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Маск ответил на критику пользователей Twitter из-за поста Медведева об Украине
Роман Костомаров приступил к физическим упражнениям
Стали известны подробности о подготовке Костомарова к протезированию
Власти США шпионили за Зеленским
Россиянка покончила с собой после обмана мошенников
78-летняя грабительница банков попалась во время нового преступления
Определены города России с подешевевшим жильем
56-летняя Холли Берри снялась голой на балконе и восхитила фанатов
Москвичам показали «ожившую» в метро скамейку
Организовавшую нарколабораторию на даче москвичку задержали с ящиком мефедрона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.