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14:50, 11 апреля 2023Наука и техника

Впервые обнаружен двойной коричневый карлик

Телескоп Джемса Уэбба впервые обнаружил двойной коричневый карлик W0336

Фото: ESA / Globallookpress.com

Международная группа астрономов впервые обнаружила двойной коричневый карлик класса Y с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба. Об этом сообщается в статье, доступной в репозитории препринтов arXiv.

Коричневые карлики представляют собой субзвездные объекты, которые занимают промежуточное положение между газовыми гигантами и легкими звездами. Их масса сравнима с массой 80 Юпитеров, что ниже предела, при котором начинается термоядерное горение водорода. К классу Y относятся коричневые карлики с температурой ниже 500 кельвинов, то есть самые холодные и тусклые субзвездные объекты из обнаруженных до сих пор.

WISE J033605.05-014350.4 (W0336) — коричневый карлик подкласса Y0, который был впервые обнаружен в 2012 года. Он находится на расстоянии около 32,7 светового года от Земли в направлении созвездия Эридан и имеет температуру около 460 кельвинов. В новом исследовании был найден субзвездный компаньон, который также является коричневым карликом. Оба объекта разделены 0,97 астрономической единицей, что сравнимо с расстоянием между Солнцем и Землей.

Масса коричневого карлика находится в промежутке между 8,5 и 18 масс Юпитера, а эффективная температура достигает 415 кельвинов. Орбитальный период системы равен семи годам, а возраст оценивается в 1-3 миллиарда лет. Однако эволюционная модель предсказывает, что система может быть даже старше пяти миллиардов лет.

Пока трудно определить, является ли W0336 типичным двойным ультрахолодным карликом или должна рассматриваться как пекулярная система, которая имеет необычные свойства.

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Александр Еникеев
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