Канадцы пожаловались на застрявшие денежные переводы из-за санкций против России

CBC: антироссийские санкции Канады затронули банковские переводы некоторых канадцев

Введенные Канадой антироссийские санкции затронули банковские переводы некоторых граждан страны, пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала CBC.

Журналисты уточнили, что ограничительные меры косвенно нанесли ущерб семье учителей английского языка из Торонто. Она заключила контракт с одним из учебных заведений в Казахстане.

Жительница Канады Ингрид Мортон рассказала, что зарплату ей и мужу перечисляли на счет казахской «дочки» российского банка, который попал под санкции Оттавы. Супруги перевели 10 тысяч долларов на счет, которые были заморожены.

На подобные неудобства пожаловались еще несколько канадцев. Они добавили, что направили запросы в МИД страны, но ответа так и не получили.

24 февраля власти Канады ввели новые санкции против граждан и организаций из России. Всего меры затронули 129 физических лиц и 63 организаций из России, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.