Кендалл Дженнер заметили в платье 25-летней давности

Модель Кендалл Дженнер заметили в шелковом платье бренда Chloe из коллекции 1998 года

Американскую модель Кендалл Дженнер заметили в наряде из линейки люксового бренда Chloe 25-летней давности. Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость поделилась серией снимков и видео, на которых она запечатлена в шелковом платье длины макси голубого цвета с кружевным белым декором. Известно, что данный предмет гардероба впервые представили публике на показе весенне-летней коллекции упомянутого модного дома в 1998 году. Тогда в нем прошлась по подиуму манекенщица Наоми Кэмпбелл.

Согласно материалу Daily Mail, данное винтажное платье ранее продавалось на ресейл-платформе 1stdibs за 2328 евро (207 тысяч рублей).

В феврале Жизель Бюндхен повторила свой откровенный образ 19-летней давности и восхитила поклонников. Модель появилась на вечеринке в Бразилии в укороченном кроп-топе черного цвета Camarote Brahma и белых джинсах с заниженной линией талии, которые демонстрировали ее подтянутый живот.