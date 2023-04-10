Жители Московского региона стали покупать меньше квартир в новостройках

За первый квартал 2023 года в Московском регионе заключили на 36 процентов меньше ДДУ

По итогам первого квартала 2023 года на первичном рынке Московского региона заключили 29,3 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) — это на 36 процентов ниже, чем в аналогичный период 2022-го, когда показатели были рекордными (45,6 тысячи сделок). О том, что его жители стали покупать меньше квартир в новостройках, «Ленте.ру» сообщили эксперты «Циан.Аналитики».

При этом параметр за первый квартал 2023-го оказался минимальным начиная с 2017 года, когда общее число ДДУ оценили в 27,5 тысячи сделок. Специалисты также отметили, что по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года (с результатом в 30 тысяч ДДУ) в первом квартале нынешнего в Москве и Подмосковье оформили на 2 процента меньше договоров. Всего в январе в Московском регионе было заключено 8,3 тысячи ДДУ. В феврале показатель вырос до 8,6 тысячи договоров, а в марте — до 12,5 тысячи сделок.

Несмотря на отрицательную динамику в Новой Москве и Подмосковье (минус 13 и минус 10 процентов по сравнению с октябрем-декабрем 2022-го соответственно), в старой Москве относительно четвертого квартала 2022-го наблюдался рост числа ДДУ. Указанный параметр увеличился на 8 процентов, до 14,8 тысячи сделок с новым жильем.

Эксперты объяснили снижение спроса на новые квартиры изменением условий по ипотеке (ставка по кредитам в рамках льготной программы выросла на один процентный пункт, а программы с околонулевыми ставками были свернуты), так как «первичка» Москвы и Подмосковья в значительной степени зависит от нее. Они добавили, что на столичном рынке жилья наблюдается перетекание спроса с квартир в новостройках на готовое жилье — по причине постепенного выравнивания условий по ипотечным ставкам, а также благодаря «возвращению» интереса к «вторичке» после отмены жилищных программ от застройщика с околонулевыми ставками.

В апреле аналитики федеральной базы недвижимости Restate.ru пришли к выводу, что по итогам первого квартала 2023 года среди крупных городов России новостройки сильнее всего упали в цене в Перми. Согласно их данным, по сравнению с началом текущего года жилье на первичном рынке там в среднем подешевело на 14 процентов, или 14 тысяч рублей, до 92 тысяч рублей за квадратный метр.