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22:57, 10 апреля 2023Экономика

В России потребовали компенсацию от Финляндии за срыв проекта строительства АЭС

«Росатом» после разрыва Финляндией контракта по АЭС потребовал вернуть 920,5 миллиона евро

Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

Российская госкорпорация «Росатом» потребовала компенсацию от Финляндии из-за срыва проекта строительства атомной электростанции (АЭС) «Ханхикиви-1». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчетность компании.

В частности, российская сторона требует от проектной компании Fennovoima досрочно вернуть займ на 920,5 миллиона евро. В компании «Атомэнергопром», входящей в «Росатом», подчеркнули, что фирма «предпринимает все усилия для защиты своих интересов и получения возмещения стоимости указанных активов в судебном порядке».

Ранее генеральный директор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев призвал Финляндию строить АЭС за свои деньги. Он напомнил, что Международный совет по разрешению споров (DRB) признал неправомерным расторжение контракта на сооружение в Финляндии АЭС «Ханхикиви-1» со стороны проектной компании Fennovoima.

В августе 2022 года корпорация подала в суд шесть исков, связанных с разрывом контракта, запросив 3 миллиарда долларов. Намерение выставить Финляндии счет глава «Росатома» анонсировал в июне.

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Марина Совина
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