Россиянам рассказали об особенностях уборки квартир после умерших

Эксперт: проще всего после обнаружения покойного человека в квартире убирается ванна

Самые сложные случаи при приведении в порядок квартиры при обнаружении в ней трупа возникают тогда, когда продукты разложения протекают на этаж ниже. Об особенностях уборки жилья после умерших россиянам рассказал бывший владелец такого бизнеса, пишет сайт «Страсти».

По словам эксперта, не менее сложными бывают случаи, когда клиенты самостоятельно пытаются убрать следы пребывания покойного, однако только увеличивают за счет этого площадь их распространения. При неправильном клининге кровь и сукровица могут скапливаться под половицей или в межплиточных швах, и тогда для устранения следов покрытие приходится снимать.

Кроме того, дополнительные трудности создает ситуация, если труп пробыл в помещении долгое время. «Если более двух недель пролежали умершие в квартире, то тогда рекомендуется выбрасывать все. Потому что запах успевает впитаться и в обои, и в деревянную мебель, естественно, в ткани», — посоветовал эксперт. Напротив, довольно просто после обнаружения покойника отмыть ванну — для этого достаточно порошка, геля или средства для удаления накипи.

Специалист отметил, что в его компании уборка помещения после умерших в среднем занимала два часа, однако при клининге квартир, где проживали люди, ведущие асоциальный образ жизни, процесс мог занимать и пять-шесть часов за счет выноса большого количества мусора.

Несмотря на то, что убрать помещение после смерти человека можно и самостоятельно, в сложных случаях (если началось гнилостное разложение, произошла насильственная смерть или случилась гибель человека с заразным заболеванием) эксперт посоветовал обращаться к профессионалам. В случае самостоятельного приведения помещения в порядок, по его словам, стоит использовать дезинфицирующие моющие средства, а также перекись водорода, которая поможет вывести небольшие пятна крови с тканей. Он также указал на важность обращения к клинерам по телефону за консультацией даже в случае уборки своими силами во избежание ухудшения состояния помещения и дальнейшего распространения ядовитых запахов.

Если стоит вопрос о продаже квартиры, где был обнаружен умерший человек, специалист порекомендовал в любом случае сделать в ней уборку — трупный запах может вызывать плохое самочувствие, ослабление иммунитета, головные боли и обострение хронических заболеваний у жильцов. Эксперт отметил, что даже если в процессе приведения помещения в порядок придется выкинуть всю мебель и потратить много денег, продать его в дальнейшем все равно удастся выгоднее — зная о необходимости уборки, покупатель может потребовать скидку, в несколько раз превышающую стоимость данной услуги.

В июле 2022 года стало известно о том, что семье из Барнаула пришлось временно переехать из своей квартиры из-за затопления жилья трупной водой от умершей соседки. В начале месяца находившаяся в отъезде россиянка приехала проверить жилье и обнаружила, что на кухне немного провис натяжной потолок.