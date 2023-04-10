Озвучена диета для снижения вероятности развития диабета второго типа

Nature Medicine: прерывистая диета в течение недели снизила риск диабета второго типа

Специалисты из Университета Аделаиды и Южно-Австралийского института здоровья и медицинских исследований (SAHMRI) озвучили диету для снижения вероятности развития диабета второго типа у людей из группы риска. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Medicine.

Известно, что диабет второго типа возникает, когда клетки организма недостаточно эффективно реагируют на инсулин и теряют способность вырабатывать гормон, который отвечает за контроль уровня глюкозы в крови. По оценкам экспертов, около 60 процентов случаев диабета второго типа можно отсрочить или предотвратить с помощью изменений в диете и образе жизни.

Рандомизированное контролируемое исследование, которое продолжалось 18 месяцев, включало в себя 200 человек. Участников подразделили на две группы, где в первой испытуемые соблюдали прерывистую, интервальную диету, а во второй придерживались низкокалорийного рациона.

Люди из группы, которые голодали на протяжении трех дней в течение недели и ели только в оставшиеся дни с 8 утра до 12 вечера, показали лучшую переносимость глюкозы через шесть месяцев по сравнению с теми, кто соблюдал ежедневную низкокалорийную диету. Это происходило потому, что пациенты стали более чувствительны к инсулину, а также у них фиксировалось выраженное снижение уровня липидов в крови.

Авторы считают, что необходимо провести дальнейшие испытания, чтобы выяснить, будут ли эти же преимущества при более длительном интервале между приемами пищи, и может ли это сделать эффект от диеты более устойчивым в долгосрочной перспективе.