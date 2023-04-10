Сидевший возле догоравшего трупа россиянин назвался богом и был расстрелян

SHOT: в Долгопрудном мужчина выстрелил в юношу, сидевшего с ножом возле горящего трупа

В Подмосковье полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия в городе Долгопрудном, где мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в юношу, сидевшего с ножом возле горящего трупа и назвавшегося богом. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, работник строительной базы ехал с работы с семьей в машине и увидел 21-летнего парня, сидевшего с ножом в руке возле костра, в котором горел труп зарезанного 59-летнего мужчины. На вопрос водителя о причинах происходящего молодой человек ответил, что он бог, и пошел на мужчину с ножом. Россиянин выхватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в юношу. Получившего шесть пуль молодого человека доставили в больницу.

Открывший огонь мужчина объяснил свои действия страхом за находившуюся в салоне семью.

7 апреля сообщалось, что в Москве задержали пытавшегося проникнуть в Минобороны мужчину с пистолетом.