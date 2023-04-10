Фестиваль историко-документального кино пройдет в Северной Осетии

В Северной Осетии пройдет фестиваль историко-документального кино

Фестиваль историко-документального кино планируется провести в Северной Осетии при содействии фонда «История Отечества». Об этом сообщает ТАСС.

По словам исполнительного директора фонда Руслана Гагкуева, за последние годы были созданы десятки документальных фильмов, посвященные разным событиям и периодам нашего прошлого.

«Кинокартины рассказывают о Великой Отечественной войне, выдающихся исторических личностях, советских экономических реформах, малоизвестных операциях нелегальной разведки и других страницах истории России. Чтобы продолжить знакомить с ними широкую зрительскую аудиторию, мы проводим цикл фестивалей историко-документального кино по всей стране. В этом году предлагаем провести его в городе воинской славы — Владикавказе», — рассказал он на встрече с главой региона Сергеем Меняйло.

Он также отметил, что фестиваль приобщит молодежь к качественному, серьезному историческому кино, в том числе через общение с его авторами.