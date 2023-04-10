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07:12, 10 апреля 2023Среда обитания

Россиянам запретили брать воду из реки после падения в нее фуры с химикатами

В Хабаровском крае запретили пользоваться водой из реки Хор после падения фуры с моста

Фото: Unsplash.com

В Хабаровском крае местным жителям запретили брать воду из реки Хор после падения в нее с моста фуры с опасным химикатом изоцианат. Об этом сообщила администрация Хорского городского поселения муниципального района имени Лазо, передает РИА Новости.

Авария произошла во вторник, 4 апреля. Внедорожник столкнулся с грузовым автомобилем, который перевозил 17 тонн токсичного изоцианата из Артема во Владимир, большегруз рухнул в реку.

Водитель фуры погиб, удалось спасти пассажирку, она находится в больнице. По словам очевидцев, виновники аварии были нетрезвы, управлявшей машиной человек скрылся.

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Большегруз извлекли из реки, в кузове обнаружили лишь одну бочку, остальные, по информации Минприроды российского региона, были найдены на глубине около шести метров, решается вопрос об их подъеме и утилизации.

Роспотребнадзор Хабаровского края взял пробы воды из реки Хор, центральных источников водоснабжения и частных колодцев, выяснилось, что показатели находятся в пределах нормы, однако администрация приняла решение провести профилактические мероприятия и запретила пользование водой до выяснения всех обстоятельства аварии. Водная артерия не является источником питьевого водоснабжения. Угрозы экологии также не выявлено.

Ранее после крупной аварии на нефтяном трубопроводе в Омской области произошел разлив сырой нефти. Уточняется, что площадь разлива нефти объемом 60 кубических метров составила 200 квадратных метров.

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Марина Совина
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