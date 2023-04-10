Стало известно о съемках второй части фильма «Чебурашка»

Актер Сергей Гармаш рассказал, что авторы фильма «Чебурашка» планируют снять сиквел

Народный артист России Сергей Гармаш, исполнивший роль садовника Геннадия в полнометражном фильме «Чебурашка», заявил о планах режиссеров проекта снять сиквел. Об этом актер рассказал перед показом фильма в Геническе Херсонской области, передает ТАСС.

«Неожиданно наш бренд, наш советский мультфильм "Чебурашка", который режиссер [Дмитрий] Дьяченко и компания Yellow, Black & White решили превратить в полнометражный художественный фильм, побил абсолютно все рекорды проката. Поэтому, конечно, [ответ на] вопрос, который мог бы возникнуть: будет ли продолжение? Будет», — отметил Гармаш. Артист добавил, что не может делиться подробностями сюжета второй части «Чебурашки», так как сейчас авторы проекта работают над ее созданием, а также не назвал планируемую дату выхода фильма.

Ранее стало известно, что общие сборы «Чебурашки» превысили шесть миллиардов рублей. Кассовый рекорд в российском прокате картина поставила еще 10 января 2023 года, когда сборы семейного фильма превысили три миллиарда рублей.

В начале апреля российско-армянский режиссер Сарик Андреасян назвал преимущества «Чебурашки» перед сиквелом «Аватара» и заявил, что отечественная картина заработала бы больше проекта Джеймса Кэмерона, если бы последний вышел в российский прокат официально.