Режиссер Андреасян назвал преимущества «Чебурашки» перед сиквелом «Аватара»

Режиссер Андреасян заявил, что «Чебурашка» заработал бы больше, чем «Аватар 2» в России

Российско-армянский режиссер Сарик Андреасян назвал преимущества фильма «Чебурашка» перед сиквелом «Аватара». Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале «Ассоциация Армянских Предпринимателей».

По словам кинематографиста, отечественная картина в любом случае заработала бы больше, чем проект Джеймса Кэмерона (если бы лента официально вышла в российский прокат), так как аудитория «Чебурашки» в стране больше, чем у фильма «Аватар: Путь воды».

«"Чебурашка" бы заработал больше, чем второй "Аватар", потому что моя мама не хочет смотреть "Аватар", а "Чебурашку" она хочет посмотреть, потому что Чебурашку она любила в детстве, а кто такие синие человечки — она не знает. Соответственно, аудитория у "Чебурашки" шире», — объяснил режиссер.

Ранее стало известно, что общие сборы «Чебурашки» превысили шесть миллиардов рублей. Кассовый рекорд в российском прокате картина поставила еще 10 января 2023 года, когда сборы семейного фильма превысили три миллиарда рублей.