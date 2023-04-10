В Свердловской области российский уголовник сбежал из зала суда

В Свердловской области полицейские ведут розыск сбежавшего из зала суда уголовника

В Свердловской области полицейские ведут розыск сбежавшего из зала суда 26-летнего жителя Первоуральска Александра Колмакова. Об этом в понедельник, 10 апреля, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления МВД Валерий Горелых.

По данным полиции, уголовник нарушил требования условно-досрочного освобождения, в связи с чем приставы доставили его в суд, чтобы заменить УДО на лишение свободы. Как только решение было принято, россиянин сбежал через окно.

«В настоящее время сыщики уголовного розыска отрабатывают связи беглеца, проверяют вокзалы и иные точки, где может скрываться злоумышленник», — рассказал Валерий Горелых.

15 декабря 2022 года сообщалось, что в Челябинской области 40-летний осужденный по делу об убийстве попытался сбежать во время судебного заседания.