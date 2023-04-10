Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:36, 10 апреля 2023Силовые структуры

В Свердловской области российский уголовник сбежал из зала суда

В Свердловской области полицейские ведут розыск сбежавшего из зала суда уголовника

Фото: Пресс-служба Лефортовского суда Москвы / РИА Новости

В Свердловской области полицейские ведут розыск сбежавшего из зала суда 26-летнего жителя Первоуральска Александра Колмакова. Об этом в понедельник, 10 апреля, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления МВД Валерий Горелых.

По данным полиции, уголовник нарушил требования условно-досрочного освобождения, в связи с чем приставы доставили его в суд, чтобы заменить УДО на лишение свободы. Как только решение было принято, россиянин сбежал через окно.

«В настоящее время сыщики уголовного розыска отрабатывают связи беглеца, проверяют вокзалы и иные точки, где может скрываться злоумышленник», — рассказал Валерий Горелых.

15 декабря 2022 года сообщалось, что в Челябинской области 40-летний осужденный по делу об убийстве попытался сбежать во время судебного заседания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
К бумажным повесткам от военкоматов прибавятся электронные оповещения
В возможности удержать цены на нефть от падения усомнились
Правительство представило соглашение об объединенной системе ПВО с Киргизией
Звезда «Кривого зеркала» словами «год ада» высказался об отказе от алкоголя
Владелицы квартиры отсудили у мэрии тысячи рублей за отсутствие капремонта
На Украине назвали три лучших источника информации о контрнаступлении ВСУ
Названы эффективные способы нормализовать сон
В Свердловской области российский уголовник сбежал из зала суда
Женщина продала ребенка из-за одержимости демонами
Популярного рэпера прозвали вампиром из-за моложавой внешности в 50 лет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.