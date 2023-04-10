Под Москвой водитель грузовика врезался в фуру и заживо сгорел

В Солнечногорске водитель грузовика на шоссе врезался в фуру и заживо сгорел в кабине

В подмосковном Солнечногорске водитель грузовика врезался в в заднюю часть большегрузной фуры и заживо сгорел в кабине. Об этом сообщается в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО».

ДТП, в результате которого возник пожар, произошло на Ленинградском шоссе. Очевидцы происшествия в группе «Подслушано в Солнечногорске» во «ВКонтакте» указали, что водитель грузовика погиб.

По их данным, его тело обуглилось. На месте аварии оказалась поливальная машина, с помощью которой тушили возгорание до прибытия пожарных.

В январе сообщалось, что в Нижегородской области дотла сгорел ритуальный автобус, который вез на местное кладбище гроб с покойником. Пассажиры и водитель смогли самостоятельно выбраться из горящего транспорта и вытащить гроб до приезда спасателей. В результате происшествия никто не пострадал.

До этого в Тюмени на ходу загорелся переполненный пассажирами автобус. Позже водитель отметил, что сначала он почувствовал запах бензина, после чего машина заглохла и загорелась.