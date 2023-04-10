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11:50, 10 апреля 2023Ценности

Россиянам назвали причины появления жира на талии и боках

Эндокринолог Дарья Нечаева: жир на талии и боках может появляться из-за стресса

Фото: Lion Day / Shutterstock / Fotodom

Российский эндокринолог и диетолог Дарья Нечаева назвала причины появления жира на боках и талии. Ее комментарий публикует «Доктор Питер».

Существует два типа ожирения: первичное, которое связано с переизбытком употребляемых калорий и недостатком физической активности, и вторичное — не зависящее от пищевых привычек. Так, последний тип говорит о гормональных проблемах, отметила эксперт. Они могут возникать по трем причинам, среди них — генетическая предрасположенность, постоянный стресс, а также возрастные изменения, приводящие к замедлению обмена веществ.

Кроме того, специалистка указала, что накопление жировых отложений в области живота опасно с точки зрения развития сердечно-сосудистых заболеваний. Так, в подобных случаях она посоветовала сдать анализы на «гормон стресса» кортизол.

В феврале терапевт Ольга Чиркова раскрыла действенный способ избавиться от жира на животе и боках. Привести фигуру в порядок поможет комплексный подход, отметила специалистка. В первую очередь следует перейти на правильное питание, исключив из рациона быстрые углеводы, трансжиры, соленья и копчености.

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Алина Гостева
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