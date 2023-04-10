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16:33, 10 апреля 2023Среда обитания

Названа стоимость самой дешевой квартиры в историческом доме Москвы

Самая дешевая квартира в историческом доме Москвы стоит 3,46 миллиона рублей

Фото: Агентство «Москва»

Самую дешевую квартиру в историческом доме в Москве можно купить за 3,46 миллиона рублей. Стоимость наиболее доступного объекта в здании, построенном до 1900 года, назвали эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Речь идет об апартаментах площадью 11,6 квадратного метра. Помещение располагается на втором этаже трехэтажного здания в шаговой доступности от станции метро «Электрозаводская».

Наиболее дорогое жилье в историческом доме столицы оценивается в миллиард рублей. Такая сумма позволит приобрести пентхаус в 630 «квадратов» в Пресненском районе, недалеко от станции метро «Арбатская».

Всего в Москве продается 358 объектов в домах, построенных до 1900 года. За год объем предложения вырос на 51,69 процента. По словам генерального директора агентства Валерия Летенкова, при должной проверке объекта и учете всех нюансов во время покупки инвестиции в расположенные в старинных зданиях квартиры могут оказаться удачными.

Ранее в апреле в VSN Realty выяснили стоимость самой дешевой квартиры в границах Новой Москвы. Таким объектом стала студия с чистовой отделкой площадью 19,9 квадратных метра за 5,5 миллиона рублей.

Александра Качан
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