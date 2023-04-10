Россиян стали гораздо чаще звать на работу за рубежом

HeadHunter: россияне с начала года получили на 57% больше откликов для работы за рубежом

За первый квартал 2023 года российские соискатели получили на 57 процентов больше приглашений на собеседование за рубежом, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследования рекрутинговой компании HeadHunter.

Больше всего интерес к потенциальным сотрудникам из России возрос в дружественных странах. Так, в 43 раза чаще приглашали на работу компании из Индонезии, а из Сербии соискатели получили в 8 раз больше откликов. Также среди лидеров по росту числа приглашений — Турция, ОАЭ, Мексика и Киргизия, куда россиян звали в два-четыре раза чаще. В количественном выражении больше всего соискателей ждут в Казахстане (29,5 тысячи человек) и Белоруссии (20,5 тысячи).

Однако Китай и Индия, два ключевых партнера России, стали исключениями. По данным HeadHunter, число откликов из этих стран упало на 25 и 50 процентов соответственно. При этом россиян стали чаще приглашать на работу компании из некоторых государств, присоединившихся к санкциям, в том числе США, Германии и Эстонии.

Всего за первые три месяца текущего года получили предложения о работе за границей 96 тысяч соискателей, при этом в анализе учитывалось местонахождение вакансии, а сам работодатель при этом может быть как иностранным, так и российским.

Специалисты отрасли пояснили, что в основном приглашения на работу за границей направляют компании, которые ранее работали в России, но ушли из страны или сменили юрисдикцию после введения санкций. Чаще всего россиян зовут туда, где

более комфортные условия для ведения бизнеса и оформления документов для работы иностранцев.

Больше всего откликов на резюме из-за рубежа получают менеджеры по продажам и работе с клиентами, а также программисты и разработчики. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов объясняет, что спрос на специалистов в продажах всегда высок в период экономических кризисов, когда бизнес ищет новые возможности для сбыта. Он уточнил, что зачастую такие вакансии фактически предполагают «трансграничную занятость» — компании пытаются найти способы обхода торговых санкций с помощью сотрудников, работающих на две страны.

Ранее опрос HeadHunter и консалтинговой компании «Яков и Партнеры» показал, что более 60 процентов работающих за границей россиян готовы в ближайшее время вернуться на родину. Среди основных причин для возвращения в Россию респонденты называли личные обстоятельства, лучшие карьерные возможности и благоприятный экономический прогноз в целом по стране.