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18:34, 10 апреля 2023Силовые структуры

Приговор оппозиционеру Кара-Мурзе по делу о госизмене огласят 17 апреля

Приговор обвиняемому в госизмене оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе огласят 17 апреля

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Приговор оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (включен Минюстом в реестр иностранных агентов), обвиняемому в госизмене, руководстве нежелательной организацией и распространении фейков про Вооруженные силы России (ВС РФ), огласят 17 апреля. Об этом сообщает агентство РАПСИ со ссылкой на Мосгорсуд.

Оглашение приговора назначено на 11:00.

Ранее прокурор потребовал для Кара-Мурзы 25 лет колонии. Защита настаивает на невиновности Кара-Мурзы и будет просить суд его оправдать.

ледствие считает, что оппозиционер «по мотивам политической ненависти» огласил «заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ» на Украине в палате представителей штата Аризона. Кроме того, находясь на посту зампреда «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ), Кара-Мурза оказывал помощь организациям из стран-членов НАТО, которая расценивается следствием как направленная против безопасности России, в течение нескольких лет. Отмечалось, что за услуги обвиняемый получал 30 тысяч долларов в месяц.

Кара-Мурза был арестован весной 2022 года. Своей вины он не признает.

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Владимир Шарапов
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