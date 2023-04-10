Приговор оппозиционеру Кара-Мурзе по делу о госизмене огласят 17 апреля

Приговор обвиняемому в госизмене оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе огласят 17 апреля

Приговор оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (включен Минюстом в реестр иностранных агентов), обвиняемому в госизмене, руководстве нежелательной организацией и распространении фейков про Вооруженные силы России (ВС РФ), огласят 17 апреля. Об этом сообщает агентство РАПСИ со ссылкой на Мосгорсуд.

Оглашение приговора назначено на 11:00.

Ранее прокурор потребовал для Кара-Мурзы 25 лет колонии. Защита настаивает на невиновности Кара-Мурзы и будет просить суд его оправдать.

ледствие считает, что оппозиционер «по мотивам политической ненависти» огласил «заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ» на Украине в палате представителей штата Аризона. Кроме того, находясь на посту зампреда «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ), Кара-Мурза оказывал помощь организациям из стран-членов НАТО, которая расценивается следствием как направленная против безопасности России, в течение нескольких лет. Отмечалось, что за услуги обвиняемый получал 30 тысяч долларов в месяц.

Кара-Мурза был арестован весной 2022 года. Своей вины он не признает.