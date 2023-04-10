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15:02, 10 апреля 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 10 апреля
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на понедельник, 10 апреля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

За минувшие сутки российские военные уничтожили на донецком направлении свыше 290 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), на южнодонецком и запорожском — около 50, на краснолиманском — более 120, на херсонском — до 40. Помимо этого, в Херсонской области были поражены два пункта управления ВСУ, в Харьковской области и в Луганской народной республике оказались поражены склады боеприпасов украинских военных.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 406 самолетов, 228 вертолетов, 3727 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8608 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидировано 9414 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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