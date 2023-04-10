Снимавшийся с Кадыровым пародист Зеленского пожаловался на угрозы убийством

Изображающий Зеленского пародист Макс КомикадZe пожаловался в полицию на угрозы убийством

Пародист Макс КомикадZe, снимавшийся в роликах с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и изображавший президента Украины Владимира Зеленского, пожаловался на угрозы убийством. Об этом стало известно Mash.

По словам пародиста, он начал получать сообщения, в которых незнакомые люди угрожали убить его родственников. Они также опубликовали в сети адрес КомикадZe. Кроме того, он заявил, что в даркнете было опубликовано объявление о его убийстве. Об этом комик сообщил полиции и указал в заявлении все аккаунты, с которых поступали угрозы.

По информации издания, КомикадZe и ранее получал сообщения такого рода от пользователей с Украины, однако в этот раз продюсер порекомендовал ему обратиться в правоохранительные органы.

Макс КомикадZe — российский пародист, блогер и комик, известный прежде всего благодаря скетчам, в которых он изображает Владимира Зеленского. Летом 2022 года Кадыров опубликовал несколько пародий с КомикадZe, игравшим украинского лидера. Так, в одном из роликов блогер в образе президента Украины подписывает акт о безоговорочной капитуляции, а в другом просит Кадырова взять его в батальон «Ахмат». Несмотря на то что видео стали популярны, КомикадZe в беседе с журналистами отказался раскрывать свою личность из соображений безопасности.

В настоящий момент КомикадZe публикует пародии на Зеленского на своем YouTube-канале, на который подписано 440 тысяч человек. Также он пишет песни.