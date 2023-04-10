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20:40, 10 апреля 2023Бывший СССР

На Украине назвали три лучших источника информации о контрнаступлении ВСУ

Минобороны Украины: лишь 3 человека могут официально говорить о контрнаступлении ВСУ

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Лучшими источниками информации о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются президент страны Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников и командующий ВСУ Валерий Залужный — только они могут делать официальные заявления о планах армии. Об этом рассказала замминистра обороны Анна Маляр, передает издание «Страна.ua» в Telegram.

По ее мнению, стороны конфликта на Украине должны быть готовы к вбросам информации и информационно-психологическим операциям.

Официально же говорить о действиях и планах ВСУ могут лишь три человека — президент, министр обороны и главнокомандующий, подчеркнула Маляр.

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Алевтина Запольская
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