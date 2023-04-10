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11:44, 10 апреля 2023Россия

В Совфеде оценили успех возможного контрнаступления ВСУ

Сенатор Бондарев заявил, что возможное контрнаступление ВСУ обречено на провал

Фото: Reuters

Возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) обречено на провал. Так успех наступательных действий Украины оценил член комитета по обороне Совета Федерации Виктор Бондарев, его слова приводит РИА Новости.

По словам сенатора, Киев лишь делает вид, что ВСУ готовы к контрнаступлению, но на самом деле материально-техническое оснащение украинских войск не позволяет им вести активные боевые действия.

«Украинские пропагандисты сейчас блефуют, делают вид, будто ВСУ вооружены до зубов, а территория "незалежной" надежно защищена. Однако это далеко не так, и "прорехи" у них наблюдаются по многим направлениям», — заявил Бондарев.

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Член Совета Федерации добавил, что Украина несет огромные потери и в живой силе, и командованию ВСУ имеет смысл двигаться в сторону мирных переговоров.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мирные переговоры по конфликту на Украине возможны лишь в том случае, если западные страны будут учитывать интересы Москвы. Он указал, что Запад должен учесть право жителей Донбасса и соседних территорий «жить так, как жили их предки».

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Марк Леонов
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